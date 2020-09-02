Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»

В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.