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Энергетика и промышленность России
Энергетика и промышленность России

Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»

В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

Цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды"
РИА Новости08:04
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыты цены на нефть без сделки ОПЕК+

Lenta.ru12:48
Вести.Ru

Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%

Вести.Ru08:14
Известия

Новак назвал цену на нефть без сделки ОПЕК+

Известия08:30
Коммерсантъ

Новак: без сделки ОПЕК+ цены на нефть составляли бы $10–20

Коммерсантъ08:30
Взгляд.ру

Новак сказал, как удалось избежать падения цен на нефть до 10 долларов

Взгляд.ру08:29
Телеканал 360°

В Минэнерго рассказали, сколько бы стоила нефть без сделки ОПЕК+

Телеканал 360°10:52
РИА Новости

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

РИА Новости08:04

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Интерфакс11:46
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Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung официально рассекретила свою новинку с названием Galaxy Z Fold 2. При создании нового Galaxy Z Fold 2 компания удалила внимание всем ошибкам, которые обнаружились в Galaxy Fold, и в результате компания заявила, что исправила все ошибки.
Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2
Газета DAILY12:51
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Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе

В заявлении представителя России в контактной группе Бориса Грызлова (есть у РБК) говорится, что стороны достигли договоренности о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально.
РБК15:29
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Помпео заявил о жёстких санкциях США и ЕС против Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о возможности санкций против семи граждан Белоруссии, имеющих отношение, по мнению Вашингтона, к «фальсификации на президентских выборах» и «жестокому обращению c мирными протестующими».
REGNUM10:53
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Сечин предложил Германии принять участие в проекте «Восток Ойл»

«Роснефть» готова рассмотреть различные варианты сотрудничества с Германией по проекту «Восток Ойл», если немецкий бизнес заинтересован в этом, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром.
Коммерсантъ13:24