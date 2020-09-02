Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»
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В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.В источнике
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Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель
Цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды"
РИА Новости08:04
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