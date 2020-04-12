Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАлександр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

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Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
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с чего всё началось

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".
ТАСС12 апреля в 11:36

Подробнее о событии

Минэнерго разъяснило слова Новака о запрете импорта дешёвого бензина

News.ruвчера в 14:36

Шнуров высмеял запрет на ввоз дешевого бензина в Россию

URA.Ru12 апреля в 23:30

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБК12 апреля в 12:11

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина из-за рубежа

Известия12 апреля в 20:39

Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина

РИА Новости12 апреля в 19:41

«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина

Комсомольская правда12 апреля в 21:00

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАСС12 апреля в 11:36
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Общество

В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
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Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
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Армия и оружие

В National Interest призвали считаться с силой Су-57

В американском информагентстве The National Interest сообщили о том, что с силой российского боевого самолета нового поколения Су-57 нужно считаться.
Discover24 03:08
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Происшествия

В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 04:03
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Религия

РПЦ благословила верующих на самостоятельное освящение куличей

Газета.Ru 03:38
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Общество

Рустам Минниханов пообщался с предпринимателями

Сегодня состоялась очередная онлайн встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с предпринимателями.
Республика Татарстан 04:51
Здоровье

На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом

Екатеринбург, 13 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе.
REGNUM вчера в 03:57
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Политика

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
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Армия и оружие

В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.
Piter.tv 04:58
Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
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Финансы

Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,19 рубля (минус 42 копейки), курс евро — 80 рублей (минус примерно 33 копейки).
Банки.ру 03:30
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Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
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Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Экономика

Экономист оценил падение реальных доходов россиян из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса реальные доходы россиян во втором квартале текущего года снизятся на 15% – это наиболее вероятный сценарий развития событий с учетом текущей ситуации.
Новый День 02:13
3
Происшествия

Экс-глава архангельского УФНС подозревается еще в одном эпизоде взятки

Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
ТАСС 04:37
2
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина мечтает о жареной картошке после выхода из комы

Газета.Ru 03:52
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Общество

Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
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Авто

КамАЗ запланировал производство пяти новых двигателей

На сегодняшний день руководство «КамАЗа» приняло решение увеличить объемы производства силовых установок до 30 тысяч единиц в год.
Тарантас Ньюс 03:23
Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Политика

Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах

Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва вчера в 10:29
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Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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Общество

В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм

В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:29
21
Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания.
Ведомости 03:30
Происшествия

В Волгоградской области подтвердили первую смерть из-за COVID-19

Всего в Волгоградской области зарегистрировано 46 случаев заболевания, два прибавились за последние сутки.
Российская газета 05:03
Здоровье

В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
3
Общество

Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
РБК 04:40
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Армия и оружие

Турецкие военные начали разгон протестующих боевиков ХТШ в Идлибе

News.ru вчера в 04:34
Происшествия

В Тверской области произошла утечка брома на химзаводе

ТАСС 03:33
21
Общество

В России 2186 человек заразились коронавирусом за последние сутки

В России выявлено 15770 человек, зараженных коронавирусом, в 82 регионах. За прошедшие сутки заразилось 2186 россиян.
Агентство Телеграф 12 апреля в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
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