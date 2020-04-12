Экономика
Российская газетаАлександр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".ТАСС12 апреля в 11:36
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Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина
РИА Новости12 апреля в 19:41
«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина
Комсомольская правда12 апреля в 21:00
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На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,19 рубля (минус 42 копейки), курс евро — 80 рублей (минус примерно 33 копейки).
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РИА Новости 03:03
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У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
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Экономист оценил падение реальных доходов россиян из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса реальные доходы россиян во втором квартале текущего года снизятся на 15% – это наиболее вероятный сценарий развития событий с учетом текущей ситуации.
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Экс-глава архангельского УФНС подозревается еще в одном эпизоде взятки
Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
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КамАЗ запланировал производство пяти новых двигателей
На сегодняшний день руководство «КамАЗа» приняло решение увеличить объемы производства силовых установок до 30 тысяч единиц в год.
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Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
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Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
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«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания.
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Происшествия
В Волгоградской области подтвердили первую смерть из-за COVID-19
Всего в Волгоградской области зарегистрировано 46 случаев заболевания, два прибавились за последние сутки.
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