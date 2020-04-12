Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаАлександр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Читать в источнике
Комментировать529
Александр Новак
Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она, действительно, не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ 11:51

Подробнее о событии

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русском12:33

Новак дал прогноз по ценам на бензин в России

Взгляд.ру11:16

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Российская газета12:08

«Антикризисная мера». Минэнерго объяснило запрет ввоза в Россию дешевого бензина

Фонтанка.Ру11:50

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБК12:11

В Минэнерго прокомментировали запрет на ввоз в Россию дешевого бензина

ТК Звезда11:07

Минэнерго предлагает запретить импорт бензина на полгода для поддержки НПЗ

ТАСС11:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
219
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.
Интерфакс 12:35
24
Шоу-бизнес

Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации

Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет.
Вокруг ТВ 04:05
605
Общество

В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
824
Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,5K
Общество

Названы главные нарушители режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Москве из-за распространения коронавируса, чаще всего не соблюдают подростки, молодежь и люди среднего возраста.
Lenta.ru 11:14
76
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
267
Экономика

Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
930
Общество

Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая

У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
65
Авто

Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже

Автоновости дня 04:35
24
Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
572
Наука

Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса

Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
34
Биатлон

Фуркад рассказал о трудностях с поиском допинга

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал о трудностях с поиском запрещенных препаратов.
Lenta.ru 12:24
Экономика

Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса

Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
Российская газета 12:36
778
Общество

В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус

РБК 12:11
90
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
1,8K
Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
177
Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
8
Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Религия

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

ГТРК Алания 04:16
244
Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия вчера в 20:09
1K
Шоу-бизнес

Юморист Александр Морозов чуть не умер от внутреннего кровотечения

Александр Морозов рассказал, что две недели назад чуть не умер от внутреннего кровотечения.
Дни24 01:52
1
Общество

Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
135
Общество

Более 37 тыс. россиян за рубежом обратились за материальной помощью

МИД РФ получил сведения о 37 тыс. граждан, которые остаются за рубежом из-за ситуации с коронавирусом и нуждаются в материальной помощи, выплаты для 6 088 человек уже одобрены.
ТАСС 08:29
18
Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
64
Общество

В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС

Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
13
Общество

Глава Краснодара рассказал об изменениях в режиме карантина

Глава Краснодара Евгений Первышов в видеообращении к горожанам рассказал об изменениях в режиме карантина, произошедших с 12 апреля.
Деловая газета. Юг 11:11
Общество

Соловьев раскритиковал комментатора Уткина за высказывание о России

Телеведущий Владимир Соловьев оценил высказывание бывшего спортивного комментатора Василия Уткина о России.
Политика Сегодня 04:36
934
Политика

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
17
Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу

Газета.Ru 12:23
434
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное