Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаАлександр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
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Александр Новак
Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов.
— Александр Новак, российский политикРЕН ТВ 13:05

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