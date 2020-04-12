Коронавирус
Российская газетаАлександр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
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Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов.
— Александр Новак, российский политикРЕН ТВ 13:05
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Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
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По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек
Число жертв коронавируса в Великобритании составляет 10 612 человек, таким образом, страна стала пятым государством в мире, в котором число погибших от новой коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч человек.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
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Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак за фото в колготках
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Дни24 02:16
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В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
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Коммерсантъ 06:41
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
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Происшествия
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В Москве 41-летний мужчина зашел на чай и изнасиловал девочку, которая была дома одна, пишет РЕН ТВ.
Газета.Ru 12:03
Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
Парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но может быть передвинут на другой срок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».
РБК вчера в 08:26
Общество
В ВОЗ объяснили всплеск заражений в Москве
Резкий рост числа заболевших коронавирусом в Москве стал результатом "расслабленного поведения" жителей столицы, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
РИА Новости 10:13
Происшествия
Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже
Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже.
ТАСС 12:36
Происшествия
В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
Армия и оружие
National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
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Александр Морозов рассказал, что две недели назад чуть не умер от внутреннего кровотечения.
Дни24 01:52
Общество
Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.
Piter.tv 12:15
Политика
Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
Спорт
Российский полузащитник рассказал о футболе в Никарагуа
В воскресенье, 12 апреля, «Championat.com» опубликовал интервью с российским полузащитником – Никитой Солодченко.
ГЛАС.RU 11:39
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
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Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
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Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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На всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения
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Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
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Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Происшествия
Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго
Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж.
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Общество
Смоленскую Вязьму закрыли из-за коронавируса
Решение принял губернатор Алексей Островский в связи с ситуацией по коронавирусу в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов.
REGNUM 12:33
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55