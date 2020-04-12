Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаАлександр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
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В России захотели запретить импорт дешевого бензина

Lenta.ru13:28

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Российская газета12:08

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБК12:11

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русском12:33

«Антикризисная мера». Минэнерго объяснило запрет ввоза в Россию дешевого бензина

Фонтанка.Ру11:50

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАСС11:36

В Минэнерго прокомментировали запрет на ввоз в Россию дешевого бензина

ТК Звезда11:07
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Политика

Путин призвал не сваливать недоработки в производстве на коронавирус

Президент России Владимир Путин предупредил, что не должно быть соблазна все нерешенные вопросы свалить на коронавирус, и это касается всех отраслей производства.
РИА Новости 10 апреля в 10:23
365
Происшествия

Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции

В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
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Происшествия

В Воронеже умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом

Первый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Воронеже, это 63-летний гражданин Армении, приехавший в регион из Москвы в конце марта, сообщают в воскресенье власти региона.
РИА Новости 12:44
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
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Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,5K
Политика

Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию

Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
Lenta.ru вчера в 11:26
125
Общество

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
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Армия и оружие

Высокопоставленный эстонский военный агрессивно высказался о России

В Эстонии систематически обвиняют Россию в оккупации крымского полуострова, а также в причастности в отравлении Скрипалей.
ГЛАС.RU 08:49
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Происшествия

Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго

Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж.
Российская газета 13:06
Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
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Наука

Новый коронавирус оказался в три раза опаснее по скорости размножения

Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может быстрее размножаться, но действует менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, показали ученые из Университета Гонконга (HKU), сообщает 11 апреля издание South China Morning Post.
ИА Красная Весна 11:03
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину вывели из комы

Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
16
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
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Религия

12 апреля православные отметят Вербное воскресенье

Боровичские Ведомости вчера в 09:32
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Общество

Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
69
Политика

Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru вчера в 23:45
1,8K
Здоровье

Медики РФ круглосуточно принимают больных в итальянском Бергамо

Российские и итальянские медицинские специалисты круглосуточно принимают и лечат больных в полевом госпитале в Бергамо.
РЕН ТВ 00:20
94
Экономика

Власти Украины хотят отложить большую приватизацию из-за коронавируса

Правительство Украины решило отложить запланированную на 2020 год масштабную приватизацию государственной собственности из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
ТАСС 12:36
Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
237
Здоровье

В Уфе администрация РКБ достигла договоренности с коллективом об условиях и оплате труда

У работников возникли сомнения, следует ли им подписывать дополнительные соглашения, если в них не прописаны конкретные условия, например, режим труда, оплата сверхурочной работы.
Горобзор.ру 09:38
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Авто

Показан пикап Arctic Trucks Ford F-150 AT44 для снежных дорог

Новая модель Arctic Trucks Ford F-150 AT44 примечательна еще и тем, что тестовые испытания пикапа осуществлялись главой американской компании.
Faktom 07:13
Шоу-бизнес

Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки

ФАН 09:12
5
Происшествия

Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича

По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
RT на русском 08:37
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Хоккей

Задоров объяснил слова о нежелании возвращаться в Россию

Месяц назад Никита Задоров стал главным российским ньюсмейкером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в общении с подписчиками бросив неосторожную фразу о нежелании возвращаться в Россию по окончании карьеры и общем недовольстве происходящим в стране.
Газета.Ru 05:48
5
Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей 08:16
2,6K
Общество

Вирусолог назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Спад эпидемии коронавируса нового штамма следует ожидать к лету, сообщает Nation News со ссылкой на заявление доктора медицинских наук, вирусолога, главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева.
Sputnik Таджикистан 04:24
1K
Общество

В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома

Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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