Коронавирус
Российская газетаАлександр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Читать в источнике
Оценить2,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Политика
Путин призвал не сваливать недоработки в производстве на коронавирус
Президент России Владимир Путин предупредил, что не должно быть соблазна все нерешенные вопросы свалить на коронавирус, и это касается всех отраслей производства.
РИА Новости 10 апреля в 10:23
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Происшествия
В Воронеже умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом
Первый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Воронеже, это 63-летний гражданин Армении, приехавший в регион из Москвы в конце марта, сообщают в воскресенье власти региона.
РИА Новости 12:44
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Политика
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Армия и оружие
Высокопоставленный эстонский военный агрессивно высказался о России
В Эстонии систематически обвиняют Россию в оккупации крымского полуострова, а также в причастности в отравлении Скрипалей.
ГЛАС.RU 08:49
Происшествия
Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго
Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж.
Российская газета 13:06
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Наука
Новый коронавирус оказался в три раза опаснее по скорости размножения
Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может быстрее размножаться, но действует менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, показали ученые из Университета Гонконга (HKU), сообщает 11 апреля издание South China Morning Post.
ИА Красная Весна 11:03
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину вывели из комы
Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова попала в реанимацию
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
Религия
12 апреля православные отметят Вербное воскресенье
Боровичские Ведомости вчера в 09:32
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Политика
Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru вчера в 23:45
Здоровье
Медики РФ круглосуточно принимают больных в итальянском Бергамо
Российские и итальянские медицинские специалисты круглосуточно принимают и лечат больных в полевом госпитале в Бергамо.
РЕН ТВ 00:20
Экономика
Власти Украины хотят отложить большую приватизацию из-за коронавируса
Правительство Украины решило отложить запланированную на 2020 год масштабную приватизацию государственной собственности из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
ТАСС 12:36
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Здоровье
В Уфе администрация РКБ достигла договоренности с коллективом об условиях и оплате труда
У работников возникли сомнения, следует ли им подписывать дополнительные соглашения, если в них не прописаны конкретные условия, например, режим труда, оплата сверхурочной работы.
Горобзор.ру 09:38
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Авто
Показан пикап Arctic Trucks Ford F-150 AT44 для снежных дорог
Новая модель Arctic Trucks Ford F-150 AT44 примечательна еще и тем, что тестовые испытания пикапа осуществлялись главой американской компании.
Faktom 07:13
Происшествия
Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича
По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
RT на русском 08:37
Хоккей
Задоров объяснил слова о нежелании возвращаться в Россию
Месяц назад Никита Задоров стал главным российским ньюсмейкером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в общении с подписчиками бросив неосторожную фразу о нежелании возвращаться в Россию по окончании карьеры и общем недовольстве происходящим в стране.
Газета.Ru 05:48
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Общество
Вирусолог назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Спад эпидемии коронавируса нового штамма следует ожидать к лету, сообщает Nation News со ссылкой на заявление доктора медицинских наук, вирусолога, главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева.
Sputnik Таджикистан 04:24
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25