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Александр Новак принял участие в 16-й министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК

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Как отметил Александр Новак, в рамках консультаций было решено сохранить действующие договорённости стран-производителей ОПЕК+ об уровнях добычи в мае, июне и июле 2021 года.В источнике
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Александр Новакроссийский политик
Речь идет о том, что в мае ОПЕК+ повысит добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — на эту же цифру и в июле — на 440 тысяч баррелей в сутки.Lenta.ru

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