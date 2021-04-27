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Как отметил Александр Новак, в рамках консультаций было решено сохранить действующие договорённости стран-производителей ОПЕК+ об уровнях добычи в мае, июне и июле 2021 года.

Александр Новак российский политик Речь идет о том, что в мае ОПЕК+ повысит добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — на эту же цифру и в июле — на 440 тысяч баррелей в сутки. Lenta.ru