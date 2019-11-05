Общество
Говорит МоскваАлександр Новак прокомментировал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Накануне «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» 12 млрд 300 млн долларов. Основную сумму составляет компенсация за отказ российского холдинга пересматривать тариф на транзит с 13 марта прошлого года по 31 декабря этого года.
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Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:01
с чего всё началось
Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.ТАССвчера в 10:19
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Новак: «Нафтогаз» и «Газпром» должны вернуться к нулевому варианту решения спора
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