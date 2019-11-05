Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.

с чего всё началось

Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу.

Накануне «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» 12 млрд 300 млн долларов. Основную сумму составляет компенсация за отказ российского холдинга пересматривать тариф на транзит с 13 марта прошлого года по 31 декабря этого года.

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