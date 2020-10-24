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В период с 2021 по 2023 год Россия планирует добыть 560 млн тонн нефти, однако, как рассказал Александр Новак, все будет зависеть от ситуации с мировым спросом на энергоресурсы.

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