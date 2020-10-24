Александр Новак заявил, что РФ снизит экспорт нефти в 2020 году на 16,4%
В период с 2021 по 2023 год Россия планирует добыть 560 млн тонн нефти, однако, как рассказал Александр Новак, все будет зависеть от ситуации с мировым спросом на энергоресурсы.В источнике
С чего всё началось
Новак: Россия снизит экспорт нефти в 2020 году на 16,4%
Россия в 2020 году планирует экспортировать 225 млн тонн нефти, что на 16,4% меньше уровня 2019 года на фоне ограничений в ОПЕК+. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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