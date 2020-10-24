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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

Александр Новак заявил, что РФ снизит экспорт нефти в 2020 году на 16,4%

В период с 2021 по 2023 год Россия планирует добыть 560 млн тонн нефти, однако, как рассказал Александр Новак, все будет зависеть от ситуации с мировым спросом на энергоресурсы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак: Россия снизит экспорт нефти в 2020 году на 16,4%

Россия в 2020 году планирует экспортировать 225 млн тонн нефти, что на 16,4% меньше уровня 2019 года на фоне ограничений в ОПЕК+. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
ТАССвчера в 05:27
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ТАСС

Новак: Россия снизит экспорт нефти в 2020 году на 16,4%

ТАССвчера в 05:27
Агентство нефтегазовой информации

Павел Завальный: Антикризисную программу для нефтегазосервиса можно назвать стратегией выживания

Агентство нефтегазовой информациивчера в 02:40
Коммерсантъ

Новак спрогнозировал сокращение нефтедобычи в России на 10% в 2020 году

Коммерсантъвчера в 04:08
Финмаркет

Добыча нефти РФ в 2020 году может снизиться на 10%, угля - на 10,5%

Финмаркетвчера в 04:13
Lenta.ru

Россия станет продавать меньше нефти

Lenta.ruвчера в 04:23
АК&М

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в августе составила $297.4 за тонну

АК&М22 октября в 12:00
Kadara.ru

Экспорт нефти из США продолжает снижаться

Kadara.ru22 октября в 08:15

Госдума приняла в I чтении законопроект о минимальной розничной цене на табачные изделия

Как отмечает профильный комитет Госдумы по охране здоровья в заключении на законопроект, сегодня в розничной торговле "в большинстве случаев устанавливается максимальная розничная цена на табачную продукцию, однако действующее законодательство допускает розничную продажу табачной продукции, цена которой может быть на 25% ниже максимальной розничной цены, что может рассматриваться как скидка".
Госдума приняла в I чтении законопроект о минимальной розничной цене на табачные изделия
ТАСС22 октября в 08:42

Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху в качестве посредника

Президент США Дональд Трамп полагает, что на ведущихся в настоящее время международных переговорах с целью прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе достигнут хороший прогресс.
ТАССвчера в 13:14

В США оценили возможности F-35 в случае конфликта НАТО с Россией

Эксперты отмечают, что благодаря малозаметности и разнообразным датчикам самолеты смогут проникать через российские системы противовоздушной обороны, тем самым «внося значительный боевой вклад с первых часов».
РБК06:12

В пробах воды из океана на Камчатке нашли продукты распада ракетного топлива

Напомним, ранее на пляже Авачинской бухты на Камчатке заметили сотни трупов морских животных, серферы жаловались на ухудшение здоровья при контакте с водой: у них жгло глаза, на коже появлялась аллергическая реакция, начиналась тошнота, поднималась температура.
ЗакC.Ру07:15

Экс-советник Джонсона рассказал о негласных мерах Лондона против России

Правительство Великобритании санкционировало осуществление негласных мер против России после инцидента в Солсбери, заявил бывший советник премьер-министра Бориса Джонсона по национальной безопасности и экс-секретарь британского кабмина Марк Седвилл.
Коммерсантъ01:36

Работу скорой помощи и участковых медицинских служб синхронизируют в Новосибирской области

Как рассказали специалисты регионального минздрава на брифинге, который прошёл в ведомстве 23 октября, чтобы избежать дублирования вызовов скорой и участковой служб, а также эффективно распределить пациентов в соответствии с симптомами, врачи оперативно распределяют случаи на неотложные, экстренные и иные.
Континент Сибирь Onlineвчера в 05:59