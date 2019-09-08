Политика
Интерфакс - РоссияОсипов лидирует на выборах главы Забайкалья с 90% голосов
Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, Осипов набирает 90,12% голосов. От него по-прежнему существенно отстают три других кандидата: Елена Краузе (Партия пенсионеров) 3,34%, Вячеслав Ушаков (Патриоты России) 2,33% и Яна Шпак (Партия Роста) 1,75%.
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Политика
Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Происшествия
В Финляндии упал сверхлегкий самолет
Сверхлегкий самолет потерпел крушение у города Эура на западе Финляндии, пилот выжил. Об этом сообщила в воскресенье газета Iltalehti.
ТАСС 14:53
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Происшествия
На Новом Арбате в Москве сбили инвалида-колясочника
Автомобиль сбил инвалида-колясочника на Новом Арбате в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции.
РИА Новости 14:56
Футбол
Экс-игрок «Спартака» объяснил арест его водителя за провоз наркотиков
Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.
Газета.Ru 14:16
Футбол
Ярошик: «В „Лудогорце“ играют много наемников. Это будет непростое испытание для ЦСКА»
Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча армейцев против «Лудогорца» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sport24.ru 11:24
Автоспорт
Квят высказался о сходе с гонки на Гран-при Италии
Газета.Ru 14:57
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online 10:45
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Армия и оружие
Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке
Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Глава региона лидирует на выборах в Челябинской области
Южноуральская панорама 14:13
Происшествия
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом
РИА Новости 14:29
Политика
Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
На выборах губернатора Волгоградской области со значительным отрывом от конкурентов лидирует Андрей Бочаров.
Newdaypost.ru 13:34
Политика
На довыборах в Свердловской области лидирует Шипулин с 73,33%
Кандидат от "Единой России", олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области с 73,33% после обработки 0,23% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 11:57
Политика
Прокремлевский фонд отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
Прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму.
Ведомости 12:53
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Футбол
Просинечки покинул пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки покинул свой пост.
Спорт-Экспресс 14:58
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25
Политика
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44