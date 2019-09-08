Политика

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияОсипов лидирует на выборах главы Забайкалья с 90% голосов

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, Осипов набирает 90,12% голосов. От него по-прежнему существенно отстают три других кандидата: Елена Краузе (Партия пенсионеров) 3,34%, Вячеслав Ушаков (Патриоты России) 2,33% и Яна Шпак (Партия Роста) 1,75%.
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