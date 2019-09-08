Политика
URA.RuНа губернаторских выборах в Забайкалье определился лидер
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах главы региона. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по результатам обработки 12,08% протоколов.
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Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Политика
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Политика
Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины
Как передавало ИА REGNUM, обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года.
REGNUM 13:10
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
Чемпионат 13:17
Политика
В МВД к 17:00 поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах
По состоянию на 17:00 мск 8 сентября с начала голосования по всей России в МВД поступило 315 сообщений о нарушениях на выборах, однако треть из них не подтвердилась.
Известия 11:43
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Космос
В основу Kerbal Space Program 2 лягут реальные космические технологии
Kerbal Space Program 2 анонсировали на gamescom 2019.
Игромания.ру вчера в 08:19
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Шоу-бизнес
Елена Летучая поделилась секретами своей диеты
Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме.
Телепрограмма вчера в 05:19
Единоборства
Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье
Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет 05:58
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с самосвалом
Два человека погибли и столько же пострадали в крупном ДТП в Подмосковье.
Российская газета 06:57
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче
РИА Новости 12:25
Космос
Уфолог объявил каменный диск из Кузбасса дроном НЛО
Уфолог Скотт Уоринг заинтересовался каменным диском, найденным на кузбасском разрезе четыре года назад, и предположил, что этот предмет — инопланетный дрон-разведчик.
Sibnet Новости 06 сентября в 05:07
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru вчера в 11:24
Политика
Путин уволил защищавшего детей генерала
Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 12:16
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Технологии
Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox
Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
ГЛАС.RU вчера в 13:48