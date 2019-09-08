Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах главы региона. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по результатам обработки 12,08% протоколов.

Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.

Политика Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.

Политика Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Политика Путин провел телефонный разговор с Макроном Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.

Политика Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины Как передавало ИА REGNUM, обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года.

Политика Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов «В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.

Политика В МВД к 17:00 поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах По состоянию на 17:00 мск 8 сентября с начала голосования по всей России в МВД поступило 315 сообщений о нарушениях на выборах, однако треть из них не подтвердилась.

Политика В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.

Политика Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.

Шоу-бизнес Елена Летучая поделилась секретами своей диеты Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме.

Единоборства Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.

Политика Гахария стал новым премьер-министром Грузии Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.

Происшествия В Подмосковье два человека погибли в ДТП с самосвалом Два человека погибли и столько же пострадали в крупном ДТП в Подмосковье.

Космос Уфолог объявил каменный диск из Кузбасса дроном НЛО Уфолог Скотт Уоринг заинтересовался каменным диском, найденным на кузбасском разрезе четыре года назад, и предположил, что этот предмет — инопланетный дрон-разведчик.

Футбол Селихов тренируется в общей группе «Спартака» Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.

Политика Путин уволил защищавшего детей генерала Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).

Политика Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.