Политика

URA.RuURA.RuНа губернаторских выборах в Забайкалье определился лидер

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах главы региона. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по результатам обработки 12,08% протоколов.
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