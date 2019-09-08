Политика
ФедералПрессАлександр Осипов побеждает на выборах главы Забайкалья
Уже известно, что почти 90 процентов жителей региона отдали свои голоса в пользу врио губернатора – Александра Осипова. Для Забайкальского края такое единодушие во время выборов – уникальное явление. Никогда не было такого, чтобы кандидат набирал 89,62 процента голосов.
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Осипов набрал 89,62% голосов при обработке 98% бюллетеней в Забайкалье
Московский Комсомолец Читавчера в 20:50
Врио главы Забайкалья Осипов сохраняет отрыв на губернаторских выборах после подсчета 80% протоколов
Интерфакс - Россиявчера в 13:01
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Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Футбол
Форвард «Реала» Йович получил травму
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил травму, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.
Матч ТВ вчера в 12:46
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс вчера в 20:12
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru вчера в 09:37
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Фигурное катание
Загитова показала идеальную готовность на контрольных прокатах
Фанаты фигуристки устроили флешмоб после выступления спортсменки Фигуристка Алина Загитова показала идеальную готовность на контрольных прокатах, сообщает "РИА Спорт".
АиФ Удмуртия вчера в 21:59
Политика
Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня вчера в 22:42
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,52%
Росбалт вчера в 21:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
URA.Ru вчера в 03:29
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Политика
Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 15:30
Гаджеты
IFA 2019. Компания Onyx Boox показала электронную книгу Max3
ITZine.ru вчера в 11:16
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия вчера в 14:44
Экономика
Госкорпорации подпишут на ипотеку
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Космос
В Хорватии нашли останки пришельцев, которые властвовали на Земле в V-VI веках до нашей эры
Исследователям древних артефактов удалось наткнуться в Хорватии на останки существ внеземного происхождения.
ЛигаNews.net вчера в 04:19
Политика
Хорохордин победил на выборах главы Алтая с 58% голосов
РБК вчера в 22:42
Футбол
Сборная Италии переиграла команду Финляндии в матче отбора Евро-2020
Сборная Италии вырвала победу над командой Финляндии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:39
Культура
Впервые в Туле пройдет фестиваль «Национальный квартал»
14 сентября в Туле на территории городского пространства «Искра» впервые в регионе пройдет фестиваль «Национальный квартал».
MySLO.ru вчера в 07:42
Финансы
Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно
В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru вчера в 17:41
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16