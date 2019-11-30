Хоккей

Российская газетаРоссийская газетаАлександр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве после матча против "Тампы-Бэй". Для российских любителей НХЛ самым интересным матчем очередного игрового дня стала встреча между "Вашингтоном" и "Тампой-Бэй".
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Российский хет-трик «Вашингтона». Овечкин, Кузнецов и Орлов победили «Тампу»

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Матч ТВ00:39

«Вашингтон» — «Тампа» — 4:3 ОТ. Видеообзор матча с голами Овечкина, Кузнецова и Орлова

Sport24.ru01:05
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Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
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