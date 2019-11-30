Хоккей
Российская газетаАлександр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве после матча против "Тампы-Бэй". Для российских любителей НХЛ самым интересным матчем очередного игрового дня стала встреча между "Вашингтоном" и "Тампой-Бэй".
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Овечкин и Орлов оказались в числе звезд матча «Вашингтон» — «Тампа»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 23:44
«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20
ODDS.ru28 ноября в 14:50
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