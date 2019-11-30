Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве после матча против "Тампы-Бэй". Для российских любителей НХЛ самым интересным матчем очередного игрового дня стала встреча между "Вашингтоном" и "Тампой-Бэй".

Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве

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