Музыка
Ревизор.руАлександр Панайотов назвал свое выдвижение на «Евровидение» фейком
Певец Александр Панайотов назвал ранее появившуюся сегодня информацию о том, что он поедет от России на "Евровидение" в 2020 году, слухами. Опровержение вокалист выложил в свой Instagram. Артист назвал сообщение фейком, так как он о своем выдвижении пока ничего не знает.
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с чего всё началось
В новом посте в своем Instagram он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России - это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.Газета.Ru04:31
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