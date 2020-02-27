Музыка
BFM.ruАлександр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2020»
Обновлено в 15:09 Александр Панайотов опроверг сообщения СМИ о том, что он станет представителем от России на "Евровидении" в 2020 году.
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с чего всё началось
В новом посте в своем Instagram он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России - это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.Газета.Ru04:31
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Mossovefinfo.ru – Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, сообщается на официальном сайте ведомства.
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Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
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