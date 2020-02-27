Музыка

BFM.ruBFM.ruАлександр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2020»

Обновлено в 15:09 Александр Панайотов опроверг сообщения СМИ о том, что он станет представителем от России на "Евровидении" в 2020 году.
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 он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России - это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.
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