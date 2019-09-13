Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваАлександр Протасовицкий может не выйти по УДО

Протасовицкий был осуждён по уголовному делу вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, получив тюремный срок в один год и пять месяцев.6 сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
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