Футбол
Говорит МоскваАлександр Протасовицкий может не выйти по УДО
Протасовицкий был осуждён по уголовному делу вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, получив тюремный срок в один год и пять месяцев.6 сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева.
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Кокориных и Мамаева отпустили по УДО, но их друг все еще в колонии. Что с Протасовицким?
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