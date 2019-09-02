Культура
REGNUMЖена Розенбаума опровергла информацию о его экстренной госпитализации
Представители артиста говорят, что не осведомлены о его госпитализации. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Розенбаум опровергал информацию о том, что он якобы проходит курс лечения от онкологического заболевания.
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Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля
Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова.
Ведомости 15:42
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Политика
Экс-президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Первый президент республики Крым Юрий Мешков пришел в сознание после перенесенного инсульта.
Газета.Ru 16:24
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском 14:53
Футбол
Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
РИА Новости 12:15
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Здоровье
Отделение первичного психотического эпизода открылось в Подмосковье
Открытие первого в регионе отделения первичного психотического эпизода состоялось в Подмосковье.
Подмосковье Сегодня 10:16
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Авто
Концепт Hymer VisionVenture являет собой будущее фургонов
Дебютировав на Caravan Salon 2019 в Дюссельдорфе, концепт Hymer VisionVenture пытается заглянуть в будущее всех фургонов, точнее - в 2025 год.
SpeedMe 14:13
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Интернет
В Facebook может появиться функция скрытия лайков
Позднее, в середине июля, социальная сеть Instagram начала тестировать функцию скрытия лайков под фотографиями пользователей ещё в шести странах, сообщал ТеснСrипсн.
Rambler News Service 11:48
Политика
У Зеленского анонсировали рост ВВП Украины на 40%
Как сообщало ИА REGNUM, в августе Государственная служба статистики Украины проинформировала, что рост ВВП Украины апреле-июне 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года.
REGNUM 09:32
Шоу-бизнес
Беременной Анастасии Решетовой стало плохо в самолете
Беременная Анастасия Решетова почувствовала себя плохо на борту самолета.
Актуальные Новости 02:50
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Армия и оружие
В Кронштадте военные России и Германии почтили память погибших в годы ВОВ
Невские Новости 10:46
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Происшествия
«Лидеры России» спасли пропавшего на Эльбрусе альпиниста
Победители конкурса управленцев "Лидеры России" во время восхождения на Эльбрус спасли молодого человека, который потерял сознание на вершине горы.
Вести.Ru 09:03
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Хоккей
Крикунов: результат для хоккеистов «Динамо» на старте сезона важнее содержания игры
Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски, несмотря на поражение, остался доволен игрой своей команды.
ТАСС 15:54
Авто
Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе
Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.
Драйв 05:51
Политика
Нового министра образования Украины уличили в неграмотности
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок.
Известия 01:23
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод
Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод Супруги официально разводятся.
Экспресс газета 01:46
Авто
Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol
Новый внедорожник Nissan Patrol был сфотографирован шпионами почти без камуфляжа.
Somanyhorses 14:55