Российский исполнитель Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию. По данным СМИ, 67-летний артист находится в реанимации в одной из московских больниц. Российский бард Александр Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Baza.

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

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