Культура
Газета.RuАлександр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации
Российский исполнитель Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию. По данным СМИ, 67-летний артист находится в реанимации в одной из московских больниц. Российский бард Александр Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Baza.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:53, Вашингтон
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.
Российская газета 10:21
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Авто
Lamborghini распространила еще один тизер новой модели
Ранее предполагалось, что бренд представит новое поколение Aventador, но Lamborghini распространила еще один тизер новой модели, в котором показали работу над эскизом суперкара, где проглядываются черты дизайна прототипа Terzo Millennio.
Tvoe-avto.com 06:37
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Общество
Трагедию Беслана вспомнят в Хабаровске
Информационная акция «День памяти Беслана» пройдет 3 сентября 2019 года на Комсомольской площади Хабаровска, сообщает «Открытый город» со ссылкой на организатор мероприятия.
Открытый город 30 августа в 22:17
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Происшествия
В части Росгвардии нашли второго мертвого бойца за две недели
Второго за две недели военнослужащего войск Росгвардии нашли мертвым в воинской части, расположенной в городе Снежинск (Челябинская область).
Lenta.ru 11:21
Кино
Издательство BUBBLE прекращает выпуск ежемесячных номеров комиксов
Издательство BUBBLE у себя в соцсетях сообщило, что прекращает выпуск синглов — ежемесячных номеров комиксов.
Мир фантастики 08:59
Футбол
«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»
Спорт-Экспресс 11:42
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Космос
Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости 11:15
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
СМИ сообщили об обсуждении Борисом Джонсоном внеочередных выборов
Как сообщает Би-би-си, депутаты собираются предложить законопроект, который обяжет Бориса Джонсона отсрочить дату Brexit до 31 января 2020 года, если он не сможет договориться с Евросоюзом об условиях выхода.
РБК 11:24
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал 334 млрд 212,1 млн акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok), сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 02:52
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Гаджеты
СМИ: за крупнейшим взломом iOS стояло китайское правительство
Источники Forbes подтвердили информацию о том, что за взломом могли стоять китайские власти.
Ридус 10:52
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался ностальгии
2 сентября Филипп Киркоров отвел своих детей Мартина и Аллу-Викторию в школу. Дочь пошла во второй класс, а сын – в первый.
Телепрограмма 02:37
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25