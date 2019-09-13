Народный артист России Александр Розенбаум в интервью специально для welcome2020.ru рассказал о своем футбольном детстве и объяснил, в чем сходство артистов и футболистов и чего ни тем, ни другим никогда не простит преданный зритель.

Александр Розенбаум: от ЕВРО-2020 жду радости общения с футболом

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