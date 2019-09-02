Культура

ТАССТАССАлександр Розенбаум перенес плановую операцию

Народный артист РФ Александр Розенбаум в понедельник перенес плановую операцию, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщила ТАСС продюсер музыканта Белла Купсина.
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