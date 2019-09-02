Культура
ТАССАлександр Розенбаум перенес плановую операцию
Народный артист РФ Александр Розенбаум в понедельник перенес плановую операцию, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщила ТАСС продюсер музыканта Белла Купсина.
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Кино
Лили-Роуз Депп в розовом затмила всех в Венеции на премьере «Короля»
20-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради приковала внимание фотографов во время премьеры фильма режиссера Дэвида Мишо "Король" в Венеции.
Газета Metro 12:20
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
Общество
Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам
Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru 31 августа в 20:30
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Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Экономика
Авиабилеты подорожают по итогам года
Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов.
Российская газета 02:58
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы
Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:28
Наука
Нейросеть воссоздала фигуру человека по фотографии
N+1 вчера в 09:02
Футбол
В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку
В результате видео, где фанаты имитируют обезьянье уханье перед пенальти в исполнении новичка «Интера» Ромелу Лукаку удалялись из сети со скоростью пожара в сухом лесу.
Спорт-Экспресс 09:15
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Теннис
Рублёв проиграл Берреттини в четвёртом круге US Open
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Чемпионат 16:30
Космос
В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал
Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, а точнее источник света.
Южный Федеральный 31 августа в 00:32
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
Майкл Пенс пообещал Украине поддержку в сфере энергетики
Вашингтон поддержит Украину в сфере энергетики.
Новостной фронт 17:53
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Кино
Умер режиссер‑документалист Борис Рычков
РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО 08:48
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06
Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в техосмотре
Банк России задумался над возможностью передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра.
Известия 06:00
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Наука
В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал
Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.
ТАСС 11:08
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Экономика
Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансирования более высоких расходов на оборону, поскольку оно «наращивает усилия по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море».
RT на русском вчера в 10:47