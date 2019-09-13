Александр Розенбаум рассказал о том, что от матча, который пройдет в Петербурге 3 июля 2020 года в рамках Евро-2020, он ждет радости общения с футболом. Интервью с музыкантом появилось на сайте Чемпионата Европы по футболу в городе на Неве.

Александр Розенбаум рассказал, чего он ждет от Евро-2020 в Петербурге

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