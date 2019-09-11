Шоу-бизнес
REGNUMАлександр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли
Источник сообщил изданию, что у музыканта было диагностировано онкологическое заболевание. Операция по удалению опухоли была проведена в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. Герцена, по имеющейся информации, Розенбаум перенес её «успешно».
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с чего всё началось
Поэта, музыканта, заслуженного артиста РФ Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена, у артиста была диагностирована онкология. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в медицинских кругах.Агентство Москвавчера в 17:01
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