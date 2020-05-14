Коронавирус
Гудвилл.онлайнАлександр Шохин оценил возможности России быстро выйти из кризиса
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин прокомментировал возможности по быстрому выходу России из экономического кризиса. По его мнению, такого сценария ожидать не стоит. Аналогичное мнение он высказал и по поводу мировой экономики.
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Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Lenta.ru 08:17
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Фигурное катание
Загитова и Глейхенгауз проведут онлайн-тренировку
RT на русском вчера в 13:05
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет
Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном твиттер-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
Москва 24 10:22
Общество
Собянин заявил о сохранении риска возобновления эпидемии в Москве
Риск возобновления распространения коронавируса в Москве сохранится до тех пор, пока не появится эффективная вакцина.
Известия 08:47
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В Минобрнауки надеются на проведение ЕГЭ не позднее 1 сентября
Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что министерство надеется, что Единый госэкзамен начнется не позднее 1 сентября.
Газета.Ru 08:20
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
Экономика
«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле
Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
Вести.Ru 04:54
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Политика
Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса
Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48
Общество
Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей
На портале Госуслуг начался прием заявлений на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщает mos.ru.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Футбол
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины
Ранее стала известна новая возможная дата возобновления сезона в английской Премьер-лиге.
Нева Спорт 09:03
Политика
Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений
Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 09:25
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Футбол
Орлов раскритиковал клубы РПЛ за нежелание возобновлять сезон
Известно, что 11 клубов РПЛ выступают за досрочное завершение сезона.
ProstoProSport 09:00
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
В Минздраве России рассказали СМИ, когда появится первая вакцина от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Общество
Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM 05:53
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Общество
Полсотни рожденных для иностранцев младенцев застряли из-за карантина на Украине
Историей о содержании в киевском отеле «Венеция» 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовались правоохранительные органы.
Lenta.ru 10:20
Наука
Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник
Молекулярные биологи из Гонконга вырастили первые искусственные аналоги кишечника летучих мышей и человека и обнаружили, что их клетки могут легко заражаться коронавирусом нового типа и участвовать в его распространении.
ТАСС Наука вчера в 08:36
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34