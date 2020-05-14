Коронавирус

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнАлександр Шохин оценил возможности России быстро выйти из кризиса

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин прокомментировал возможности по быстрому выходу России из экономического кризиса. По его мнению, такого сценария ожидать не стоит. Аналогичное мнение он высказал и по поводу мировой экономики.
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Шохин Александр Николаевич
Российский общественный деятель
Российский государственный, политический и общественный деятель. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
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