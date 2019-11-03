Актер Александр Семчев здоров и находится дома, информация о его госпитализации не соответствует действительности, сообщила РИА Новости его агент Наталья Алгереева. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актера госпитализировали в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.

с чего всё началось

Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, артисту стало плохо дома. Отмечается, что у него упало давление, также он жаловался на боли в груди.

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