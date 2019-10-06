с чего всё началось

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в интервью Sport24 сообщил о том, что форвард Александр Соболев будет вызван в сборную России на ближайшие игры квалификации Евро-2020.

Александр Соболев будет вызван в сборную России

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