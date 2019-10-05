РПЛ
Вести.RuАлександр Соболев вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев стал единоличном лидером гонки бомбардиров чемпионата России по футболу. Теперь на счету 22-летнего форварда десять забитых мячей после 12 игр сезона-2019/20.
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Политика
Волкер заявил, что советовал украинцам не вмешиваться в политику США
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказать влияния на политику в Вашингтоне.
ТАСС 03 октября в 20:13
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
Из-за пьяного свердловского водителя пострадали трое детей
Из-за пьяного свердловского водителя пострадали трое детей Мужчина выехал на встречную полосу.
Екатеринбург-ТВ 02:50
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Финансы
Экономист назвал самую большую опасность для рубля
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.
Российская газета вчера в 23:00
Недвижимость
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 09:12
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки нашли в центре Читы
Вечерний курьер 05:08
Политика
Байден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post.
Газета.Ru 04:23
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Происшествия
МЧС подтвердило возгорание в здании МИД России
В МЧС РФ подтвердили информацию о возгорании в здании МИД РФ в Москве, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 16:18
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
РИА Новости 01:48
Музыка
Опубликован кадр из «Симпсонов» с Гомером в образе Фредди Меркьюри
В Сети опубликовали кадр из новой серии "Симпсонов", на котором главный герой сериала Гомер в образе Фредди Меркьюри, сообщает NME.
РИА Новости вчера в 23:15
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал сына и поздравил его с днем рождения
Певец Влад Топалов поздравил своего 10-месячного сына с днем рождения, показав его фото в Instagram.
Дни24 02:54
Общество
Во Владивостоке над новым танкером «Михаил Лазарев» поднят флаг России
Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот", состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке.
ТАСС вчера в 22:55
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
REGNUM вчера в 16:09
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
Наука
В Татарстане обнаружен возбудитель средневековой чумы
Древнейший штамм чумной палочки Yersinia pestis, которая стала виновницей средневековой пандемии в Европе, нашли в окрестностях города Лаишево, сообщается в журнале Nature Communications.По мнению ученых, чума проникла в Европу из современного Татарстана, а в эту местность ее могли завезти из Азии.
UfaTime.ru 03 октября в 06:59
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Общество
В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв
Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.
Lenta.ru 04:56
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Общество
Представитель «Мулен Руж» рассказал о русских артистах в кабаре
Танцовщиц из России в труппе парижского кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, в последние годы становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.
РИА Новости 04:58
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04 октября в 01:58
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44