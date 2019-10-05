РПЛ

Вести.RuВести.RuАлександр Соболев вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев стал единоличном лидером гонки бомбардиров чемпионата России по футболу. Теперь на счету 22-летнего форварда десять забитых мячей после 12 игр сезона-2019/20.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Соболев собирается побить рекорд Каряки

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

«Сочи» - «Крылья Советов» - 0:1: Соболев классным ударом открывает счёт. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 12:29

Соболев оформил дубль в ворота «Сочи». Видео всех голов 12-го тура РПЛ

Советский спортвчера в 08:40

Соболев забил 10-й мяч в РПЛ и обошел Шомуродова в гонке бомбардиров

Sports.ruвчера в 12:33

Соболев вырвался в лидеры гонки бомбардиров РПЛ

Metaratingsвчера в 14:01

Дубль Соболева принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Сочи»

Чемпионатвчера в 13:56

Соболев признан лучшим игроком матча «Сочи» — «Крылья Советов»

Sport24.ruвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Политика

Волкер заявил, что советовал украинцам не вмешиваться в политику США

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказать влияния на политику в Вашингтоне.
ТАСС 03 октября в 20:13
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Общество

Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:36
Происшествия

Из-за пьяного свердловского водителя пострадали трое детей

Из-за пьяного свердловского водителя пострадали трое детей Мужчина выехал на встречную полосу.
Екатеринбург-ТВ 02:50
Происшествия

20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Финансы

Экономист назвал самую большую опасность для рубля

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.
Российская газета вчера в 23:00
Недвижимость

Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 09:12
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки нашли в центре Читы

Вечерний курьер 05:08
Политика

Байден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом

Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post.
Газета.Ru 04:23
Происшествия

В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»

В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Происшествия

МЧС подтвердило возгорание в здании МИД России

В МЧС РФ подтвердили информацию о возгорании в здании МИД РФ в Москве, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 16:18
Наука

Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

РИА Новости 01:48
Музыка

Опубликован кадр из «Симпсонов» с Гомером в образе Фредди Меркьюри

В Сети опубликовали кадр из новой серии "Симпсонов", на котором главный герой сериала Гомер в образе Фредди Меркьюри, сообщает NME.
РИА Новости вчера в 23:15
Армия и оружие

Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»

Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал сына и поздравил его с днем рождения

Певец Влад Топалов поздравил своего 10-месячного сына с днем рождения, показав его фото в Instagram.
Дни24 02:54
Общество

Во Владивостоке над новым танкером «Михаил Лазарев» поднят флаг России

Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот", состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке.
ТАСС вчера в 22:55
Политика

В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

REGNUM вчера в 16:09
Футбол

Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
Наука

В Татарстане обнаружен возбудитель средневековой чумы

Древнейший штамм чумной палочки Yersinia pestis, которая стала виновницей средневековой пандемии в Европе, нашли в окрестностях города Лаишево, сообщается в журнале Nature Communications.По мнению ученых, чума проникла в Европу из современного Татарстана, а в эту местность ее могли завезти из Азии.
UfaTime.ru 03 октября в 06:59
Политика

Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Здоровье

Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц

Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Общество

В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв

Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.
Lenta.ru 04:56
Армия и оружие

Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч

Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Общество

Представитель «Мулен Руж» рассказал о русских артистах в кабаре

Танцовщиц из России в труппе парижского кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, в последние годы становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.
РИА Новости 04:58
Политика

Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04 октября в 01:58
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное