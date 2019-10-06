Футбол
Вести.RuАлександр Соболев вызван в сборную России вместо Федора Смолова
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года вместо форварда "Локомотива" Федора Смолова, который получил травму в игре 12-го тура РПЛ с "Арсеналом".
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится в сообщении сборной в Twitter.РБКвчера в 09:37
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