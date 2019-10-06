с чего всё началось

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года вместо форварда "Локомотива" Федора Смолова, который получил травму в игре 12-го тура РПЛ с "Арсеналом".

Спорт Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Экономика В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Гаджеты Microsoft решила оставить Windows в прошлом СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Политика Глава МИД Украины рассказал о 3 сценариях развития ситуации в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе, которые он видит.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Политика Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Гаджеты Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4 Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это один из самых крупных апдейтов за последнее время.

Политика Конгресс запросил у Пентагона документы по военной помощи Украине Пентагон США и административно-бюджетное управление Белого дома получили требование предоставить в короткие сроки ряд документов, связанных с военной помощью Украине.

Наука Свиньи выкопали ямки с помощью коры и палок Обычно перед опоросом свиньи выкапывают рылом небольшую яму и устраивают в ней гнездо для выведения поросят, но обитающие в Парижском зоопарке висайские бородавчатые свиньи копали ямки с помощью палочек или кусков коры.

Общество Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.

Общество Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.

Политика Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3% Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.

Армия и оружие Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.

Политика Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу, направил письмо с протестом в Белый дом.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.