Футбол

Вести.RuВести.RuАлександр Соболев вызван в сборную России вместо Федора Смолова

Россия — Шотландия
10 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года вместо форварда "Локомотива" Федора Смолова, который получил травму в игре 12-го тура РПЛ с "Арсеналом".
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится
 в сообщении сборной в Twitter.
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