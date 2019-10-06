с чего всё началось

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года вместо форварда "Локомотива" Федора Смолова, который получил травму в игре 12-го тура РПЛ с "Арсеналом".

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Политика Пристайко: Представители ДНР не станут депутатами Верховной рады Глава МИД Украины Валим Пристайко сообщил, что представители ДНР и ЛНР не смогут избираться в Верховную раду после мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Шоу-бизнес Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.

Экономика Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.

Шоу-бизнес Заворотнюк выписали из больницы Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Энергетика «Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.

Шоу-бизнес Сысоева Надя рассказала о беременности Звезда Comedy Woman Надя Сысоева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Актриса заговорила о самом сокровенном.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Политика Кремль ищет кандидатов в новый созыв Госдумы О новой стратегии Кремля в подборе кандидатов в состав Государственной Думы на выборах 2021 года рассказывает РБК.