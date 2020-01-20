Экономика

ТАССТАССАлександр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»

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Акционерыы страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании. Александр Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, занимавшего эту должность 10 лет.
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В одной из крупнейших страховых компаний сменился гендиректор

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Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»

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ВСК
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