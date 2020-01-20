Акционерыы страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании. Александр Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, занимавшего эту должность 10 лет.

Политика Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.

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Общество Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.

Политика Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии в Берлине Во время Международной конференции по вопросам Ливии, проходившей в Берлине 19 января, именно командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии.

Общество Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.

Шоу-бизнес Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».

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Общество Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».