Экономика
ТАССАлександр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»
Акционерыы страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании. Александр Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, занимавшего эту должность 10 лет.
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Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Политика
Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.
Политика
На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова
Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
Политика
Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии в Берлине
Во время Международной конференции по вопросам Ливии, проходившей в Берлине 19 января, именно командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии.
Политика
Песков отреагировал на слухи о проведении досрочных выборов в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал трезво оценивать источники, распространяющие информацию о возможном проведении досрочных выборов в Госдуму в декабре 2020 года.
Транспорт
По Крымскому мосту проехали первые 100 поездов
С момента запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив проехали 100 поездов.
Происшествия
Число отравившихся питьевой водой в Кизляре выросло до 193 человек
Шоу-бизнес
Пара дня: Брэда Питта и Дженнифер Энистон снова видят вместе
Энистон точно была не против и отвечала ему взаимностью. Также она смеялась, когда Питт получал свою статуэтку.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отправилась за святой водой в храм
Близкие родственники актрисы Анастасии Заворотнюк набрали святую воду во время праздника Крещения в одном из храмов, передает "Комсомольская правда".
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Происшествия
Российский хоккеист устроил аварию и скрылся с места происшествия
По информации издания, машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся с места происшествия.
Общество
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Шоу-бизнес
Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Происшествия
В Перми ввели режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле
Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в городе после прорыва трубы отопления в мини-отеле "Карамель", где погибли пять человек, сообщает пресс-служба мэрии.
Общество
Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Спорт
РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA
Федеральная налоговая служба России (ФНС) оштрафовала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за контракта со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Экономика
Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
Авто
KIA сосредоточится на кроссоверах и электромобилях
Южнокорейский бренд Kia объявил о планах по производству кроссоверов и электрокаров.