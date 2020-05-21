с чего всё началось

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Происшествия Сразу в двух районах Калужской области произошли вспышки ковида В областном центре пациентов с ковидом перевалило за 500. В Дзержинском районе за сутки прибавилось сразу 10 пациентов с коронавирусом. 268

Общество Татьяна Навка вылечилась от коронавируса Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. 207

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Шоу-бизнес Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох. 5

Авто Отмена пошлин вызвала падение цен в РФ на электромобили Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 157

Экономика Фонд Morgan Stanley инвестировал в основанную россиянином IT-компанию Основанная в России IT-компания Ecwid сообщила о закрытии раунда финансирования на $42 млн — лид-инвесторами стали фонды Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital.

Общество Верховный суд уточнил, за какие ошибки судей могут лишить мантии Верховный суд РФ разъяснил, какое количество процессуальных ошибок должен допустить судья, чтобы лишиться мантии: спать на заседании нельзя, но опоздать на работу можно.

Экономика Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.

Общество Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19 Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.

Общество В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки» Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина. 9

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 100

Спорт Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не пройдет в 2021 году Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако соревнования были перенесены на 2021 год из-за распространения коронавируса.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 6

Политика Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины. 16