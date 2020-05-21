Коронавирус
Коммерсантъ НовосибирскАлександр Усс просит включить СМИ в число пострадавших отраслей
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
В тексте обращения говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.ИА Запад2400:30
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Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей
Наш Красноярский крайвчера в 23:21
Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ
Городские новости. Красноярсквчера в 23:18
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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Volvo Cars, каждый автомобиль Volvo теперь имеет специальный «ключ безопасности», позволяющий владельцу дополнительно ограничивать максимальную скорость, например, перед тем, как отдавать машину другим членам семьи или начинающим водителям.
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ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия 08:33
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
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Общество
В релизном трейлере Mortal Kombat 11: Aftermath много увечий
До выхода сюжетного расширения Aftermath для Mortal Kombat 11 осталось пять дней, а поэтому разработчики представили релизный трейлер новинки.
Игромания.ру 09:22
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Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
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На базе ВМС США произошла стрельба
Стрельба произошла на базе ВМС США в городе Корпус-Кристи (штат Техас) в четверг, стрелок нейтрализован.
ТАСС 09:19
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
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Путин назвал дату начала ЕГЭ в 2020 году
Москва, 21 мая 2020, 16:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса, предложил начать проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 29 июня по всей стране.
REGNUM 09:41
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У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
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В Подмосковье подросток угнал Audi родителей и разбился насмерть
По данным издания, 15-летний школьник дождался, когда родители уснут, и взял ключи от отцовской иномарки.
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В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News 08:14
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Общество
Петербуржец на Avito предложил бесплатно отдать своего ребенка
Житель Санкт-Петербурга разместил объявление на Avito о том, что готов бесплатно отдать ребенка в другую семью, если она «сделает его счастливым».
Профиль 07:55
Общество
Стало известно о госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус
Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из клиник Москвы с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 09:56
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Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
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В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
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Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
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РИА Новости 05:44
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Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
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В Госдуму внесен законопроект об удвоении выплат семьям с детьми
Группа парламентариев от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий удвоение пособий по уходу за детьми.
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Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
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Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
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Дело возбудили против двоих участников конфликта со стрельбой в Москве
Полиция возбудила уголовное дело против двоих участников конфликта со стрельбой из травматического оружия на юго-востоке Москвы.
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Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Lenta.ru вчера в 14:22
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Мутацию коронавируса назвали причиной новой вспышки эпидемии в Китае
Новая вспышка коронавируса на северо-востоке Китая озадачила ученых. Специалисты отмечают новые симптомы заболевания COVID-19.
Дни.ру вчера в 13:02