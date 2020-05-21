с чего всё началось

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Авто Volvo ограничила максимальную скорость автомобилей Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Volvo Cars, каждый автомобиль Volvo теперь имеет специальный «ключ безопасности», позволяющий владельцу дополнительно ограничивать максимальную скорость, например, перед тем, как отдавать машину другим членам семьи или начинающим водителям. 7

Общество Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. 16

Общество Путин назвал дату начала ЕГЭ в 2020 году Москва, 21 мая 2020, 16:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса, предложил начать проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 29 июня по всей стране. 775

Происшествия В Подмосковье подросток угнал Audi родителей и разбился насмерть По данным издания, 15-летний школьник дождался, когда родители уснут, и взял ключи от отцовской иномарки.

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 354

Общество Петербуржец на Avito предложил бесплатно отдать своего ребенка Житель Санкт-Петербурга разместил объявление на Avito о том, что готов бесплатно отдать ребенка в другую семью, если она «сделает его счастливым». 18

Общество Стало известно о госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из клиник Москвы с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно изданию Baza. 51

Общество Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. 114

Технологии В WhatsApp появится новая функция В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.

Общество Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант". 544

Происшествия Бывший муж Лолиты попал в больницу Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит». 70