Коронавирус
Коммерсантъ НовосибирскАлександр Усс просит включить СМИ в число пострадавших отраслей
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
В тексте обращения говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.ИА Запад2400:30
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Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ
Городские новости. Красноярсквчера в 23:18
Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей
Наш Красноярский крайвчера в 23:21
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