Единоборства
Allboxing.ruАлександр Волков: Важнее было победить, чем победить красиво
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков объяснил, почему он решил в осторожной манере провести поединок с Грегом Харди на турнире UFC в Москве.
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Волков: «Надеюсь, наши отношения с Дзюбой привлекут еще больше фанатов из футбола в ММА»
Sport24.ruвчера в 18:35
Александр Волков: «Из-за поражений россиян обстановка в раздевалке была невеселая»
Спорт-Экспрессвчера в 18:20
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Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
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В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
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Израиль потерял секретную ракету
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Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
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Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
Происшествия
Водолазы нашли часть останков убитой студентки в Мойке
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
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Рабочий погиб в результате обвала траншеи в Башкирии
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Украинский самолет загорелся после посадки в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Политика
Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
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В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
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