Российский боец смешанных единоборств Александр Волков объяснил, почему он решил в осторожной манере провести поединок с Грегом Харди на турнире UFC в Москве.

Александр Волков: Важнее было победить, чем победить красиво

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