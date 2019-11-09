Единоборства

Allboxing.ruAllboxing.ruАлександр Волков: Важнее было победить, чем победить красиво

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков объяснил, почему он решил в осторожной манере провести поединок с Грегом Харди на турнире UFC в Москве.
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Волков победил Харди на турнире UFC в Москве. Видео боя

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Александр Волков: «Харди проблем в бою не доставил»

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Волков закрыл обидное поражение победой над Харди

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Россиянин Волков захотел сразиться с Нганну в UFC

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Волков победил Харди единогласным решением судей на UFC Москва

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Sport24.ruвчера в 18:35

Александр Волков: «Из-за поражений россиян обстановка в раздевалке была невеселая»

Спорт-Экспрессвчера в 18:20
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Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости 08 ноября в 20:17
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Футбол

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Футбол

Экспресс на футбол от 08.11.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 08 ноября в 05:12
Общество

Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Футбол

Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском вчера в 11:10
Политика

Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

Зюганов заявил об отсутствии перестройки и обвинил Горбачова в "разламывании страны", а также "сломанном руле у страны, у огромного корабля".
Газета.Ru 00:05
Политика

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Наука

Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух

Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
Популярная механика вчера в 06:15
Общество

Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды

Губки для мытья посуды могут содержать в 200 тыс. раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.
РБК вчера в 01:22
Политика

В Китае прогнозируют захват НАТО Калининграда за два дня

Газета.Ru 01:49
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах

Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 вчера в 10:38
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Армия и оружие

Израиль потерял секретную ракету

Экспресс газета 08 ноября в 08:27
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Здоровье

Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

Водолазы нашли часть останков убитой студентки в Мойке

Водолазы достают со дна реки Мойка черные пакеты. По данным Фонтанки, внутри черных пакетов лежат ноги убитой студентки.
АБН вчера в 11:53
Общество

Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Теннис

Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия

Газета.Ru 08 ноября в 12:50
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Российская газета 01:25
Футбол

«Индепендьенте дель Валье» выиграл Южноамериканский кубок

Эквадорский клуб "Индепендьенте дель Валье" обыграл аргентинский "Колон" в финале Южноамериканского кубка со счетом 3:1.
Sportbox.RU вчера в 23:30
Происшествия

Рабочий погиб в результате обвала траншеи в Башкирии

Радио Sputnik вчера в 13:03
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах

Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».
Super.ru вчера в 04:31
Авто

Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин

Автоновости дня вчера в 14:35
Происшествия

Украинский самолет загорелся после посадки в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Вести.Ru вчера в 15:48
Политика

Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
RT на русском вчера в 14:11
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 08 ноября в 11:03
Происшествия

Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru вчера в 19:36
Общество

В Китае сняли рыбу с человеческим лицом

Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели вчера в 07:07
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Российский боец без правил
Российский боец смешанного стиля. Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе. Чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе. Входит в основной состав бойцов клуба Strela Team, тренер - Тарас Кияшко. Выпускник МГТУ им Н. Э. Баумана 2011 года, кафедра «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов».
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Грег Харди
Американский боец без правил
American mixed martial artist and former American football defensive end. He played college football at the University of Mississippi, and was drafted by the Carolina Panthers in the sixth round of the 2010 NFL Draft. Hardy was named to the Pro Bowl and second-team All-Pro following the 2013 NFL season in which he recorded a career high 15 sacks. Hardy's 15 sacks in 2013 is currently the Carolina Panthers single season franchise record. Hardy also played for the Dallas Cowboys.
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