Единоборства

Allboxing.ruAllboxing.ruАлександр Волков: Важнее было победить, чем победить красиво

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков объяснил, почему он решил в осторожной манере провести поединок с Грегом Харди на турнире UFC в Москве.
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Подробнее о событии

Грег Харди: «Никаких оправданий. Волков был лучше»

Sports.ru03:00

Александр Волков: хотел выиграть бой UFC в Москве ярко, дальше будет лучше

РИА Новости01:05

Александр Волков: «Харди проблем в бою не доставил»

Матч ТВвчера в 18:29

Волков закрыл обидное поражение победой над Харди

Чемпионат01:00

Волков победил Харди на турнире UFC в Москве

Советский спортвчера в 16:46

Волков: «Надеюсь, наши отношения с Дзюбой привлекут еще больше фанатов из футбола в ММА»

Sport24.ruвчера в 18:35

Александр Волков: «Из-за поражений россиян обстановка в раздевалке была невеселая»

Спорт-Экспрессвчера в 18:20
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Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Lenta.ru 02:15
Общество

Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц

Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
RT на русском 01:00
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Культура

Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере

7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 08 ноября в 05:47
Происшествия

Петербургский профессор рассказал, как убил и расчленил студентку

Московский Комсомолец вчера в 06:27
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Транспорт

Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети

Газета.Ru 08 ноября в 11:21
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Мойка78 вчера в 07:38
Здоровье

Безвредный вирус папилломы человека может защитить от рака кожи

По утверждениям медиков, вирус папилломы человека может защитить от рака кожи, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:09
Авто

На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд»

В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».
Тарантас Ньюс 08 ноября в 01:24
Авто

В России могут увеличить транспортный налог

Например, уже утвержденные ставки транспортного налога на 2019 год в РФ обошли такие модели как премиальный электрокар Tesla Model S, спортивный Porsche Cayman GТ4, внедорожник Jeep Grand Cherokee SRT8, роскошный седан Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC, лимузин Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС L, "прокачанный" Mercedes-AMG GLE 63 и "заряженное" кросс-купе BMW X6M 50D.
Новые автомобили 01:28
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Российская газета 01:25
Футбол

Сегодня «Зенит» в гостях сразится с «Арсеналом» в 16 туре РПЛ

78.ru 00:39
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах

Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».
Super.ru вчера в 04:31
Авто

Китайская FAW планирует вытеснить Rolls-Royce с рынка

В будущем компания хочет вывести свою люксовую линейку на мировой рынок и даже рассчитывает составить легендарной британской марке серьезную конкуренцию.
Дни24 вчера в 03:55
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Общество

Калашников и Брянщина: исполнилось 100 лет со дня рождения оружейника

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения великого конструктора Михаила Калашникова, имя которого связано и с Брянской землей.
Брянские новости вчера в 23:44
Общество

Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю

Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Коммерсантъ 02:46
Шоу-бизнес

Преобразившуюся Ксению Собчак перепутали с Юлией Барановской

Актуальные Новости вчера в 00:54
Футбол

Александр Головин принес «Монако» победу над «Дижоном»

"Монако" выиграл в 13 туре чемпионата Франции у "Дижона" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина.
Вести.Ru вчера в 16:09
Экономика

Экс-владелец «Связного» назвал Крым причиной своего разорения

Бывший владелец группы «Связной» и экс-миллиардер Максим Ноготков назвал Крым причиной своего разорения.
News.ru 00:29
Культура

Гагарина расплакалась и убежала из студии «Голоса»

После выступления на слепых прослушиваниях певца Дмитрия Клинаева, который пел песню Оскара Фельцмана на стихи Расула Гамзатова «Колыбельная», член жюри Полина Гагарина, которая не повернулась к выступающему (выступление Клинаева понравилось только Сергею Шнурову) высказалась о том, что знает, кто перед ней.
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Александр Евгеньевич Волков
Российский боец без правил
Российский боец смешанного стиля. Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе. Чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе. Входит в основной состав бойцов клуба Strela Team, тренер - Тарас Кияшко. Выпускник МГТУ им Н. Э. Баумана 2011 года, кафедра «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов».
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Грег Харди
Американский боец без правил
American mixed martial artist and former American football defensive end. He played college football at the University of Mississippi, and was drafted by the Carolina Panthers in the sixth round of the 2010 NFL Draft. Hardy was named to the Pro Bowl and second-team All-Pro following the 2013 NFL season in which he recorded a career high 15 sacks. Hardy's 15 sacks in 2013 is currently the Carolina Panthers single season franchise record. Hardy also played for the Dallas Cowboys.
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