Единоборства
РЕН ТВUFC Fight Night: россиянин Волков посвятил победу над Харди матери
Российский боец смешанного стиля Александр Волков одолел американца Грега Харди по очкам. По итогам боя россиянин поблагодарил всех, кто его поддерживал, а также сказал, что хотел бы посвятить эту победу матери. Бой состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.
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Александр Волков: «Из-за поражений россиян обстановка в раздевалке была невеселая»
Спорт-Экспрессвчера в 18:20
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Российский боец MMA Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Келвином Каттаром в главном бою турнира UFC Fight Night 163 в Москве, сообщает «Чемпионат».
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В Сан-Паулу проходит фестиваль Айртона Сенны
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Спортсменка впервые исполнила на публике заявленный на сезон показательный номер под композицию певицы Леди Гаги и Бредли Купера из кинофильма «Звезда родилась» — Shallow.
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Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
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Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.