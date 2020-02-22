Общество

Уральский меридианУральский меридианАлександр Высокинский уволил руководство двух районов Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга вместе с прокурором города Светланой Кузнецовой проверил качество уборки снега на улицах города. По результатам поездки Александр Высокинский принял решение о смене главы Октябрьского района. В Орджоникидзевском районе уволили всех руководителей ДЭУ.
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«Следующую зиму всё будет так же»: бывший квартальный Орджоникидзевского района — о неубранном снеге

Екатеринбург Онлайнвчера в 21:09

Высокинский уволил главу Октябрьского района

Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 08:38

Высокинский объявил о массовых увольнениях после поездки по городу

Новый Деньвчера в 05:41

Высокинский начал массовые чистки в районных администрациях

Екатеринбург-ТВвчера в 07:35

Мэр объявил о массовых увольнениях из-за плохой уборки снега. В отставку отправили главу района

66.ruвчера в 07:10

Высокинский получил предупреждение от прокуратуры Екатеринбурга

URA.Ruвчера в 07:28

Мэр уволил главу района Екатеринбурга после замечаний прокуратуры по уборке снега

ТагилСити.рувчера в 08:24
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Главный хит с нового альбома BTS собрал больше 700 млн просмотров

Российская газета вчера в 08:14
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HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Astera 21 февраля в 12:25
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Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
РИА Новости 20 февраля в 08:37
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Зеленский привел во власть еще одного юмориста

Ранее юморист работал директором «Центра культуры и досуга» в Ярмолинецком районе.
Украина.ру 21 февраля в 08:32
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Андрей Разин предложил работу Дмитрию Шепелеву

Проект «Дискотека «Союз», приглашает тебя быть нашим ведущим, что на ближайшие два-три года обеспечит тебя работой», — поделился продюсер в Instagram.
StarHit.ru вчера в 13:30
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Грета Тунберг поддержала пикеты против красноярского «черного неба»

ТВК вчера в 01:15
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В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 21 февраля в 12:50
Культура

Третьяковка отмечает 141 год со дня рождения Малевича

Культуромания вчера в 23:58
Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Южной Корее достигло 556

Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
RT на русском вчера в 20:44
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
РИА Новости 21 февраля в 10:35
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

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Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

РИА Новости 20 февраля в 06:49
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«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета

Газета DAILY 21 февраля в 11:49
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Названы рекомендации по снижению риска развития рака печени

Еще одной ключевой рекомендацией является обеспечение нормальной физической активности.
Planet Today 20 февраля в 13:12
Культура

Потап и Mozgi показали девушек в мужских профессиях в «Девчонке»

Голосование проходило в два этапа, и лидером стало предложение показать в новом видео женщин в мужских профессиях.
ИА InterMedia 21 февраля в 05:58
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз о сроках наступления весны в Москве.
Газета.Ru вчера в 20:40
Происшествия

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Италии

Российская газета 21 февраля в 18:20
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
Общество

Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
РИА Новости вчера в 02:05
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Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168

Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Газета.Ru вчера в 22:00
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Vox (США): большинство из нас ошибочно понимает метаболизм (Vox)

"Для большинства людей базовая скорость метаболизма составляет от 60 до 70 процентов от всех энергозатрат — таков общепринятый факт", — сообщил мне Алексей Кравиц, нейробиолог и исследователь ожирения в Национальном институте здоровья.
ИноСМИ вчера в 20:36
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Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя

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РИА Новости вчера в 16:13
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TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники

Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.
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Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

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В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском вчера в 03:38
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Россияне отмечают День защитника Отечества

Сегодня в России и ряде других стран отмечается День защитника Отечества.
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NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

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Александр Геннадьевич Высокинский
Российский политик
Российский политический и муниципальный деятель. Глава Екатеринбурга с 25 сентября 2018 года. Заместитель губернатора Свердловской области с 5 февраля 2016 по 25 сентября 2018.
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