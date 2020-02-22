Общество
Уральский меридианАлександр Высокинский уволил руководство двух районов Екатеринбурга
Глава Екатеринбурга вместе с прокурором города Светланой Кузнецовой проверил качество уборки снега на улицах города. По результатам поездки Александр Высокинский принял решение о смене главы Октябрьского района. В Орджоникидзевском районе уволили всех руководителей ДЭУ.
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«Следующую зиму всё будет так же»: бывший квартальный Орджоникидзевского района — о неубранном снеге
Екатеринбург Онлайнвчера в 21:09
Мэр уволил главу района Екатеринбурга после замечаний прокуратуры по уборке снега
ТагилСити.рувчера в 08:24
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