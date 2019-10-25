Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruАлександр Зинченко пропустит четыре-пять недель

Зинченко нужно будет на восстановление четыре или пять недель, — рассказал наставник английской команды. Напомним, что защитник «МС» и сборной Украины перенес операцию на колене. Ранее он выкладывал фотографию в социальных сетях из клиники.
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