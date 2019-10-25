Футбол
Bookmaker-ratings.ruАлександр Зинченко пропустит четыре-пять недель
Зинченко нужно будет на восстановление четыре или пять недель, — рассказал наставник английской команды. Напомним, что защитник «МС» и сборной Украины перенес операцию на колене. Ранее он выкладывал фотографию в социальных сетях из клиники.
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Транспорт
В России могут ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки
Минтранс России вместе с ведомствами и субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает вопрос об установке фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.
РИА Новости 10:50
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда вчера в 00:38
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Хоккей
Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок Германии
Помощник главного тренера в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" (Подольск) Александр Савченков, который вошел в тренерский штаб олимпийской сборной в июле, отправился с первой командой в Финляндию на первый этап Евротура - Кубок Карьяла.
ТАСС Спорт 13:00
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
БИЗНЕС Online 08:40
Общество
Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем
Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
Lenta.ru 05:09
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Финансы
Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности.
DP.RU 10:30
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Любовница сына Бари Алибасова ждет ребенка
Мария Клюева ушла от Бари Алибасова-младшего после крупной ссоры, во время которой тот избил ее.
StarHit.ru 08:00
Экономика
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 12:16
Общество
Forbes опубликовал список богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России, который возглавила, как и в прошлом году Елена Батурина.
МонаВиста вчера в 07:49
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:09
Общество
«Досье»: следствие в ЦАР считает убийство российских журналистов спланированным
Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР), было спланировано и осуществлено профессионалами.
Дождь 09:37
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда 11:50
Политика
Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации
По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот.
Вести.Ru 12:09
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru 11:23
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Ведомости 10:24
Кино
В Сети появился финальный трейлер девятых «Звездных войн»
Трейлер ленты появился на видеохостинге YouTube. «Сага закончится, но история будет жить вечно», - гласят титры ролика.
RuNews24.ru 22 октября в 11:06
Происшествия
На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 12:06