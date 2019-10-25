Зинченко нужно будет на восстановление четыре или пять недель, — рассказал наставник английской команды. Напомним, что защитник «МС» и сборной Украины перенес операцию на колене. Ранее он выкладывал фотографию в социальных сетях из клиники.

Спорт день за днем

Транспорт В России могут ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки Минтранс России вместе с ведомствами и субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает вопрос об установке фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.

Общество Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.

Общество Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток» Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.

Хоккей Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок Германии Помощник главного тренера в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" (Подольск) Александр Савченков, который вошел в тренерский штаб олимпийской сборной в июле, отправился с первой командой в Финляндию на первый этап Евротура - Кубок Карьяла.

Общество Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.

Финансы Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.

Шоу-бизнес Любовница сына Бари Алибасова ждет ребенка Мария Клюева ушла от Бари Алибасова-младшего после крупной ссоры, во время которой тот избил ее.

Экономика ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Общество Forbes опубликовал список богатейших женщин России Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России, который возглавила, как и в прошлом году Елена Батурина.

Армия и оружие Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.

Общество «Досье»: следствие в ЦАР считает убийство российских журналистов спланированным Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР), было спланировано и осуществлено профессионалами.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Армия и оружие Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.

Политика Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот.

Экономика Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кино В Сети появился финальный трейлер девятых «Звездных войн» Трейлер ленты появился на видеохостинге YouTube. «Сага закончится, но история будет жить вечно», - гласят титры ролика.