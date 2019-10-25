Футбол
Bookmaker-ratings.ruАлександр Зинченко пропустит четыре-пять недель
Зинченко нужно будет на восстановление четыре или пять недель, — рассказал наставник английской команды. Напомним, что защитник «МС» и сборной Украины перенес операцию на колене. Ранее он выкладывал фотографию в социальных сетях из клиники.
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Финансы
Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
Политика
Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
Общество
В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии
Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
Культура
Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории
«Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае
По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Происшествия
В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Футбол
«Лестер» забил девять безответных мячей «Саутгемптону»
"Лестер" стал второй командой, которая смогла забить пять мячей в первом тайме выездной игры (такое получилось у "Манчестер Сити" в 2010 году).
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Происшествия
Солдат застрелил 8 человек в Забайкалье
Культура
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Общество
Бутина заявила, что очень ждет возвращения в Россию
Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, заявила, что очень ждет возвращения в Россию.
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Политика
США приостановили рейсы на Кубу
Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
Общество
Бросивший бутылку в Макгрегора высказался о причинах своего поступка
Бросивший бутылку в Макгрегора блогер высказался о причинах своего поступка. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Политика
Киселев возглавил Союз виноделов России
Известный российский тележурналист Дмитрий Киселев стал председателем Союза виноградарей и виноделов России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Автоспорт
Квят оценил результаты свободных практик Гран-при Мексики
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился мнением о результатах свободных практик перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в Мексике, передает пресс-служба команды.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»
Хоккей
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» выиграть, уступая по ходу матча 1:5
Хоккейный клуб "Вашингтон", благодаря дублю Евгения Кузнецова, совершил камбэк, выиграв матч у "Ванкувера", уступая со счетом 1:5.
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
Общество
Роспотребнадзор напомнил о пользе утренней зарядки
Роспотребнадзор в День гимнастики 26 октября напомнил о необходимости ежедневно проводить утреннюю зарядку.
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Политика
Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной
Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.