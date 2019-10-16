Футбол
News102.ruАлександр Зинченко сделал предложение своей девушке
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан. Экс-футболист ФК «Уфа» поделился фотографией в своем аккаунте в Инстаграме и сопроводил подписью «Самое главное ДА в моей жизни».
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Зинченко сделал предложение украинской телеведущей. Та ответила в стиле Роналду
Sport24.ruвчера в 11:56
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Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
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Суд отказал Коломойскому в возврате «ПриватБанка»
Судья Шкурдова решила приостановить рассмотрение иска экс-владельцев "ПриватБанка" украинского олигарха Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения другого подобного дела на территории Украины.
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Задержан вице-губернатор Тамбовской области
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
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Тедеско: «Спартак» имеет большие традиции и свою ДНК
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился причинами подписания контракта с красно-белыми.
Вести.Ru 03:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Происшествия
Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Политика
МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
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Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки
Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Рамблер вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о болезни актрисы
О состоянии здоровья актрисы родные знаменитости написали на странице в Instagram, специально заведенной для поддержки Заворотнюк.
Пятый канал 15 октября в 06:24
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Кино
В сети появился трейлер фильма «Лёд 2»
Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
ПроТуймазы 01:35
Культура
Кормухина призналась, почему подала в суд на Гагарину спустя 4 года
Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина решила засудить коллегу Полину Гагарину из-за того, что в 2015 году та исполнила ту же кавер-версию песни «Кукушка» Виктора Цоя, которую в 2011 году записала сама Кормухина.
Национальная служба новостей 06:39
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете
В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
Происшествия
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
RT на русском 02:28
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании
Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Политика
Лукашенко назвал Россию своей идеологией, которую невозможно «выбить»
Как заявил Лукашенко, Россия - это идеология, которую из него «не выбить».
ТК Звезда 05:52
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Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский в первом блиц-интервью после отставки ответил на обвинения ФАС в обогащении на дорожных контрактах.
РБК 06:49
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
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Названы смертельно опасные средства от похмелья
Специалисты же довольно скептически смотрят на все три способа борьбы с похмельем.
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Политика
В Кремле назвали «необычным» письмо Трампа Эрдогану
«Язык, которым было написано письмо президента США Дональда Трампа главе Турции Тайипу Эрдогану в преддверии турецкой операции в Сирии, нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, это весьма необычно», — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отмечает РИА Новости.
BFM.ru 06:04
Политика
СМИ: на Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:01
Происшествия
В СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100
Большинство пассажиров самолета SSJ100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли от дыма и огня, а не от удара.
РИА Новости 04:57
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Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
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Анджелина Джоли опять обзавелась рогами
Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Происшествия
Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Егора Лесных
ТАСС вчера в 11:37