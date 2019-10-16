Футбол

News102.ruNews102.ruАлександр Зинченко сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан. Экс-футболист ФК «Уфа» поделился фотографией в своем аккаунте в Инстаграме и сопроводил подписью «Самое главное ДА в моей жизни».
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат16 октября в 11:44

Зинченко сделал предложение телеведущей. Она сказала «Siiiiiiii»

Спорт-Экспресс16 октября в 13:25

Зинченко сделал предложение своей девушке из-за конкуренции с Роналду

Sportbox.RU16 октября в 16:19

Зинченко сделал предложение украинской телеведущей. Та ответила в стиле Роналду

Sport24.ru16 октября в 11:56

Зинченко сделал предложение украинской телеведущей на Олимпийском стадионе

РИА Новости16 октября в 12:50

Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Матч ТВ16 октября в 12:17

Зинченко сделал предложение девушке на главном стадионе Украины

Советский спорт16 октября в 15:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Политика

Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Происшествия

В мечети в Афганистане произошли взрывы

По словам официального представителя губернатора Нангархара, еще около 60 человек получили ранения в результате двойного взрыва в мечети.
ТАСС 09:37
Политика

Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Общество

Галицкий выступил на публике впервые за долгое время

Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу

Украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс очередного гуманитарного конвоя МЧС России.
RT на русском 12:44
Армия и оружие

Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»

Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
ГЛАС.RU 09:09
Здоровье

Число погибших из-за вейпинга в США превысило 30 человек

До 33 увеличилось число людей, умерших в США из-за легочной болезни, связанной, как считают эксперты, с курением электронных сигарет, или вейпов.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Энергетика

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru 12:28
Политика

Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Армия и оружие

Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
REGNUM 12:22
Общество

«Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»

Новая подстанция предназначена прежде всего для электроснабжения компрессорной станции «Славянская» — отправной точки газопровода «Северный поток-2».
REGNUM 11:07
Армия и оружие

Минобороны РФ получило очередной дивизион ЗРК «Тор-М2»

REGNUM 07:50
Общество

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Происшествия

В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя

RT на русском 06:45
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Гаджеты

OnePlus 8 Pro продемонстрирован во всей красе

UfaTime.ru 12:51
Общество

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс 08:09
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Адвокаты и родственники фигурантов называют дело провокацией: человек, который дал показания против обвиняемых, сам написал устав организации и снял для нее помещение.
ТВК вчера в 12:01
Музыка

Разбираем новый трек «Make It Right» от BTS и Lauv

Действительно, парни из BTS и Lauv готовятся к выпуску ремикса на хит «Make It Right», который был одним из треков альбома «Map of the Soul: Persona».
Popcake 11:19
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 04:50
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru 10:17
Авто

«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали

Детали, чьи патентные снимки опубликованы в базе ФИПС (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит новый внедорожник УАЗ – «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 октября в 23:53
Армия и оружие

США отказались от гибких дискет в системе контроля ядерных запусков

Вести.Хайтек 10:34
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Происшествия

Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

Известия 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное