Футбол
News102.ruАлександр Зинченко сделал предложение своей девушке
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан. Экс-футболист ФК «Уфа» поделился фотографией в своем аккаунте в Инстаграме и сопроводил подписью «Самое главное ДА в моей жизни».
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Зинченко сделал предложение украинской телеведущей. Та ответила в стиле Роналду
Sport24.ru16 октября в 11:56
Зинченко сделал предложение украинской телеведущей на Олимпийском стадионе
РИА Новости16 октября в 12:50
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
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По словам официального представителя губернатора Нангархара, еще около 60 человек получили ранения в результате двойного взрыва в мечети.
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Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
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Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
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«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru 12:28
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Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Армия и оружие
Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
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«Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»
Новая подстанция предназначена прежде всего для электроснабжения компрессорной станции «Славянская» — отправной точки газопровода «Северный поток-2».
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Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
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В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя
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По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
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В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
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