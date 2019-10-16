Футбол

News102.ruNews102.ruАлександр Зинченко сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан. Экс-футболист ФК «Уфа» поделился фотографией в своем аккаунте в Инстаграме и сопроводил подписью «Самое главное ДА в моей жизни».
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Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
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Новый метод лечения остановил болезнь Хантингтона у мышей

Выводы открывают новые возможности в изучении природы и разработке методов лечения и других неврологических заболеваний – бокового амиотрофического склероза, рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.
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Песков прокомментировал инцидент с дипломатами США в Северодвинске

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«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты

Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
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В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер»

На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.
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Температура в Москве побила рекорд по теплу 130-летней давности

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд по теплу на 17 октября.
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Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
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Кокорин вышел на тренировку с основным составом «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин принял участие в тренировке с основным составом санкт-петербургского «Зенита».
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Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
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В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
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В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
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РПЦ разорвет отношения с Элладской православной церковью

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Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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Новый кроссовер BioWare: в Anthem появилась броня из Mass Effect

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Сильный снег надвигается на Свердловскую область

Сильный снег надвигается на Свердловскую область. С таким предупреждением выступают МЧС и синоптики.
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Семья Заворотнюк подтвердила ее болезнь

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в инстаграме, созданном в поддержку звезды, подтверждение ее болезни.
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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

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Газета.Ru 15 октября в 14:48
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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