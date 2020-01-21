Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАлександра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех. Об этом сообщает «Комсомольская правда». В Супсехе Емельяненко готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.
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с чего всё началось

Известный боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство в Анапе

Как сообщил «Кубанским новостям» источник в оперативных службах региона, на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех, в ночь на 21 января был задержан Александр Емельяненко. Известный спортсмен был пьян и вел себя неадекватно.
Кубанские новости11:36

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Известный боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство в Анапе

Кубанские новости11:36

Источник: Александр Емельяненко арестован в Анапе за хулиганство

ТАСС13:02

7 суток за решеткой: Анапский суд арестовал Александра Емельяненко за пьяный дебош

КП - Кубань11:52

Кокляев — об аресте А. Емельяненко: что здесь можно сделать? Дай бог ему здоровья

Чемпионат16:08

Александр Емельяненко арестован в Анапе за пьяный дебош. Подробности

Спорт-Экспресс13:45

АСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с Исмаиловым

РИА Новости14:00

Емельяненко снова за решеткой. Александр готовился к бою, но устроил пьяный дебош

Sport24.ru16:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье девочка убежала от преследователя

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Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча

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«За несколько дней до Международного Дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам катастрофы в Кривом Роге, неподалеку от дома родителей президента Зеленского, осквернили вандалы», — написал посол.
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Новый коронавирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
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Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, где сыграют с США

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Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Мединский после отставки перейдет на работу в Кремль

Владимир Мединский, c 2012 года занимавший должность министра культуры, после отставки станет помощником президента России по культуре, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства, и подтвердил знакомый Мединского.
РБК 13:59
Политика

В новый состав правительства вошли пять выпускников и слушателей ВШГУ

В новый состав правительства России вошли пять выпускников и слушателей Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Lenta.ru 15:12
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Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет

Секс-символу советского кино исполнилось 60 лет. Артист получает поздравления от своих коллег и поклонников.
Вести Подмосковья 04:32
Армия и оружие

Издание Sohu: Россия блокирует для США единственную лазейку на севере

«Российские войска заблокируют единственную лазейку в системе ПВО, которой могли бы воспользоваться США», – отмечают авторы Sohu.
ПолитРоссия вчера в 15:05
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 03:55
Политика

Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы

Московский Комсомолец 13:35
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
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Эксперты гадали, кто останется, а кто придет вплоть до восьми часов вечера вторника, пока в здание правительства не приехал президент, а его новый состав не стал теперь уже официально известен.
ТВ Центр 14:09
Политика

Мишустин назвал состав нового кабинета министров России

Председатель кабмина Михаил Мишустин обнародовал состав правительства.
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Футбол

Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
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Самолет SSJ100 внепланово сел в Ростове-на-Дону

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший авиарейс из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово сел в ростовском аэропорту Платов.
РЕН ТВ 09:44
Армия и оружие

Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном

Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».
Lenta.ru вчера в 14:22
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Путин провел встречу с Чайкой и Красновым

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой и кандидатом на этот пост Игорем Красновым.
ПолитРоссия 07:51
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Политика

Politico: гражданам Белоруссии и Киргизии могут ограничить въезд в США

Помимо Белоруссии и Киргизии, среди стран, гражданам которых могут ограничить въезд в США, могут оказаться Нигерия, Мьянма, Судан, Танзания и Эритрея.
Экономика сегодня 16:26
Космос

Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна

МИР 24 вчера в 22:55
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Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»

В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Матч ТВ 05:19
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Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг

Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.
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Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
ТАСС Спорт 16:05
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Путин посетит Липецкую область и центр «Сириус» в Сочи

Президент России Владимир Путин в среду посетит Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района.
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Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru 09:33
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Ученые назвали лучшие источники витамина D

Ученые назвали лучшие источники, из которых в организм поступает необходимый витамин.
OAnews 19 января в 04:19
Технологии

Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
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