Как сообщил «Кубанским новостям» источник в оперативных службах региона, на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех, в ночь на 21 января был задержан Александр Емельяненко. Известный спортсмен был пьян и вел себя неадекватно.

с чего всё началось

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех. Об этом сообщает «Комсомольская правда». В Супсехе Емельяненко готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.

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