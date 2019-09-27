с чего всё началось

Глава белорусского государства Александр Лукашенко получил приглашение посетить Крым с официальным ознакомительным визитом. Об этом агентству РИА Новости заявил лидер белорусской общины Крыма Роман Чегринец.

Политика Элла Памфилова планирует реформировать систему выборов В пятницу, 27 сентября, стало известно, что председатель ЦИК Элла Памфилова планирует приступить к реформированию системы выборов в России.

Единоборства Bellator хочет организовать последний бой Федора Емельяненко в России Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что лига рассматривает вариант с организацией турнира в России, где выступит Федор Емельяненко, который связан с промоушеном трудовым соглашением.

Политика Трамп обещал помочь в «возвращении» Крыма, заявил Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп в ходе встречи на Генассамблее ООН пообещал помочь в «возвращении» Крыма.

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Политика Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Происшествия В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Космос Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Политика Россия допускает полный развал СВПД Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.

Политика В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Космос Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел В минувшее воскресенье фотограф Юрий Смольницкий снял два необычных объекта, одновременно летящих к земле с неба.

Футбол Мамаев следил за женой из тюрьмы Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане.

Происшествия Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.

Политика США расширили санкции против РФ из-за Сирии В Министерстве финансов США заявили, что Вашингтон вводит санкции в отношении пяти судов, одной компании и трех физических лиц, которые причастны к поставкам топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.

Футбол «Интер» отчитался о рекордных доходах Доходы миланского клуба за сезон-2018/19 составили 415 млн евро, что на 20% больше, чем в позапрошлом сезоне.

Политика Вице-премьер Украины выступил за двойное гражданство, но только не РФ "Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", - рассказал Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".