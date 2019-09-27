с чего всё началось

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Политика Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.

Общество В ЦИАН сравнили цены за пять лет на вторичное жилье в округах Москвы В сентябре 2019 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке (за вычетом элитного сегмента) в Москве составляет 195,3 тыс. руб. — на 4,7% больше, чем пять лет назад (докризисный уровень цены на вторичку в Москве преодолели весной этого года) и на 6,4% больше, чем прошлой осенью.

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Авто Двойник Hyundai Santa Fe от Haima появился в базе Роспатента Изображения возможного дебютанта, нового кроссовера Haima 8S, чьи продажи начались в Китае летом 2019 года, появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Экономика Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Общество В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников» Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Энергетика Казахстан и Белоруссия намерены договориться о поставках нефти Соглашение планируют заключить до конца текущего года Казахстан рассчитывает подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.

Политика Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.

Армия и оружие Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Здоровье Названы 5 болезней, передающихся по женской линии Эксперты назвали пять заболеваний, которые часто передаются детям в наследство по женской линии, то есть от матери.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Политика Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова "Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Гаджеты Intel может удивлять: стала известна цена Core i9-9900KS Special Edition Стоит напомнить, что Core i9-9900KS представляет собой «улучшенную» версию восьмиядерного Core i9-9900K, которая способна работать в турбо-режиме на частоте 5,0 ГГц при нагрузке на все ядра одновременно.

Армия и оружие В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон» Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.

Экономика Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.