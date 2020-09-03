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Говорит Москва
Говорит Москва

Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского «Миротворца»

Лукашенко включили в базу украинского сайта после выдачи России группы из 33 российских граждан. В Минске утверждали, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков.В источнике
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ТАСС

Сайт «Миротворец» внес в свою базу Лукашенко

ТАССвчера в 12:32
URA.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

URA.Ruвчера в 12:23
РБК

Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РБКвчера в 11:32
РИА Новости

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РИА Новостивчера в 12:02
Life.ru

Лукашенко внесли в чистилище украинского сайта «Миротворец»

Life.ruвчера в 11:58
Lenta.ru

Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»

Lenta.ruвчера в 11:43
Газета.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ruвчера в 12:09
КП - Беларусь

Лукашенко попал в украинскую базу «Миротворец». Причина – покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

КП - Беларусьвчера в 14:24

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
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Куман в «Барселоне» вернул правило Гвардиолы

Новоиспечённый главный тренер футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман решил вернуть правило Хосепа Гвардиолы, ранее возглавлявшего "сине-гранатовых" Теперь все футболист каталонской команды должны приезжать ровно за час до старта тренировки.
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Моя Москва.онлайнвчера в 04:39
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