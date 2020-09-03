Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского «Миротворца»
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Лукашенко включили в базу украинского сайта после выдачи России группы из 33 российских граждан. В Минске утверждали, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков.В источнике
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