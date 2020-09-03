Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Говорит Москва
Говорит Москва

Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского «Миротворца»

Лукашенко включили в базу украинского сайта после выдачи России группы из 33 российских граждан. В Минске утверждали, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Сайт «Миротворец» внес в свою базу Лукашенко

ТАССвчера в 12:32
URA.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

URA.Ruвчера в 12:23
РБК

Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РБКвчера в 11:32
РИА Новости

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РИА Новостивчера в 12:02
Life.ru

Лукашенко внесли в чистилище украинского сайта «Миротворец»

Life.ruвчера в 11:58
Lenta.ru

Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»

Lenta.ruвчера в 11:43
Газета.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ruвчера в 12:09
КП - Беларусь

Лукашенко попал в украинскую базу «Миротворец». Причина – покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

КП - Беларусьвчера в 14:24

Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой продлить несколько антикризисных мер поддержки бизнеса в связи с ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК.
Ведомостивчера в 02:05
120

Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
144

Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko

В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИАвчера в 06:41

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
45

Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада

Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
ТАССвчера в 07:35