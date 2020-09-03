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Говорит Москва
Говорит Москва

Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского «Миротворца»

Лукашенко включили в базу украинского сайта после выдачи России группы из 33 российских граждан. В Минске утверждали, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков.В источнике
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ТАСС

Сайт «Миротворец» внес в свою базу Лукашенко

ТАССвчера в 12:32
Life.ru

Лукашенко внесли в чистилище украинского сайта «Миротворец»

Life.ruвчера в 11:58
Газета.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ruвчера в 12:09
РИА Новости

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РИА Новостивчера в 12:02
URA.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

URA.Ruвчера в 12:23
Lenta.ru

Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»

Lenta.ruвчера в 11:43
РБК

Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РБКвчера в 11:32
КП - Беларусь

Лукашенко попал в украинскую базу «Миротворец». Причина – покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

КП - Беларусьвчера в 14:24

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Новичок «Челси» Сарр помогает детям из бедных районов. В Ницце в честь него даже назвали парк

В детстве Малангу помогла с учебой благотворительная организация Adam Association, которая работает с детьми и молодежью из бедных районов, предоставляя им возможности, которые они не могут получить сами.
Sports.ruвчера в 03:14

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live242 сентября в 12:20
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Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог Осминин

Сергей Осминин – хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук – перечислил некоторые опасные симптомы, которые стоит вовремя распознать для выявления онкологии.
ToDay News Ufaвчера в 08:09
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