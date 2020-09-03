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Говорит Москва
Говорит Москва

Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского «Миротворца»

Лукашенко включили в базу украинского сайта после выдачи России группы из 33 российских граждан. В Минске утверждали, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков.В источнике
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ТАСС

Сайт «Миротворец» внес в свою базу Лукашенко

ТАССвчера в 12:32
URA.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

URA.Ruвчера в 12:23
РИА Новости

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РИА Новостивчера в 12:02
Газета.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ruвчера в 12:09
Life.ru

Лукашенко внесли в чистилище украинского сайта «Миротворец»

Life.ruвчера в 11:58
Lenta.ru

Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»

Lenta.ruвчера в 11:43
РБК

Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РБКвчера в 11:32
КП - Беларусь

Лукашенко попал в украинскую базу «Миротворец». Причина – покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

КП - Беларусьвчера в 14:24

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
РИА Новостивчера в 10:15
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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Япония намерена построить корабли для защиты от баллистических ракет

MOD Russia / via Globallookpress.com Правительство Японии в качестве альтернативы наземным комплексам Aegis Ashore рассматривает возможность строительства новых кораблей, которые будут защищать острова от баллистических ракет.
РЕН ТВ22:07

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live242 сентября в 12:20
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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