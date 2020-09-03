Лукашенко внесён в базу «Миротворца»
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Киев, 3 сентября 2020, 19:36 — REGNUM Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу белорусского президента Александра Лукашенко с формулировкой«пособник террористов и российских оккупантов».В источнике
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